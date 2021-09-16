У Києві реставрують Гостинний двір: що планують зробити

Гостинний двір у Києві планують реставрувати. Він може стати багатофункціональним мистецьким центром. Наразі пам'ятку культури накрили захисною сіткою. Її охороняють поліцейські.

Міністерство культури та інформполітики вже підготувало документи для виділення коштів на реставрацію. Про це повідомив міністр Олександр Ткаченко 15 вересня.

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Мистецький центр

Спочатку Гостинний двір технічно обстежать, щоб можна було розпочати протиаварійні роботи. Лише після цього його почнуть реставрувати. Попередньо також міністерство виділить кошти заповіднику "Софії Київській". Адже він є балансоутримувачем Гостинного двору.

Документи для виділення коштів найближчим часом обговорять на засіданні уряду. Також їх розгляне бюджетний комітет Верховної Ради України.

Олександр Ткаченко каже, що з людьми, які опікуються культурною спадщиною, вже розмовляли. Вони вважають, що Гостинний двір має стати мистецьким центром. Там зможуть реалізувати свої ідеї майстри народних промислів.

Ми вже розмовляли з кураторами, які опікуються культурною спадщиною. Вони вважають, що найкращим застосуванням для Гостинного двору буде багатофункціональний мистецький центр, де, зокрема, знайдуться місця і для реалізації задумок наших майстрів народних художніх промислів,

– зазначає міністр культури та інформполітики.

Наразі пам'ятку вже накрили захисною сіткою. Її охороняє Нацполіція.

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