У Києві серед вулиці знайшли крокодила: фото екзотичної тварини

У Києві просто серед вулиці знайшли крокодила. Нетипового для столиці мешканця перехожі помітили 10 листопада.

Судячи зі світлини, на екзотичну тварину натрапив собака, якого вигулювали неподалік. Хижак лежав в опалому листі.

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"Сплячий красень"

На перший погляд здається, що крокодил не подавав жодних ознак життя. Однак цілком імовірно, що через незвичний для нього холодний клімат він впав в анабіоз – зимову сплячку.

Схожа знахідка на курорті

У травні в курортній Кирилівці (Запорізька область) люди також знайшли на пляжі останки крокодила. Швидше за все, труп викинули порушники, які заробляють на фотографуванні з екзотичними тваринами. Горе-фотографи годинами носять їх під палючим сонцем із заклеєними скотчем пащами.