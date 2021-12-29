У Києві шкуродер викинув з вікна маленьких цуценят: у дворі знайшли 5 мертвих песиків

Мешканець київської багатоповерхівки вбив 5 цуценят, викинувши їх з вікна своєї квартири. Сталося це днями в одному з житлових районів столиці.

За словами місцевих мешканців, які знайшли цуценят мертвими, чоловік постійно вживає алкоголь та живе з нестерилізованою собакою, яка постійно народжує песиків. У розмові з журналістами зловмисник визнає, що вбив цуценят саме він.

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На місці події працювали поліцейські, які відкрили кримінальне провадження щодо жорстокого поводження з тваринами.

Виступає проти стерилізації

За словами жінки, яка побачила у дворі моторошну картину, вона навіть не одразу викликала поліцію, оскільки була настільки шокована побаченим.

Сам чоловік пояснює, що його собака народила цуценят, які не були йому потрібні.

Зловмисник викинув тварин у вікно, внаслідок чого вони загинули.

Киянин також стверджує, що його собака постійно народжує потомство, але він проти її стерилізації.



Я в житті не бачила такої жорстокості. Розплакалася, у деяких цуценят була кров на мордочці. Нібито їх просто з вікна викидали на вулицю. Наразі біля будинку лежить лише одне цуценята, інших вже прибрали,

– розповіла очевидиця інциденту.

Головна ветлікарка Києва Наталія Мазур каже, що загиблим тваринкам було не більше 5 днів.

Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує до 3 років позбавлення волі. Втім, для цього поліцейські повинні закінчити досудове розслідування стосовно цього злочину.