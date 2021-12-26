Як написав помічник начальника ГУНП в Харківській області В'ячеслав Марков, про інцидент стало відомо вночі 25 грудня, а вже на наступний день правоохоронці встановили особу дівчини.

Важливо Била ногами та сміялася: у Харкові нетвереза школярка грала котом у футбол

Відомості про подію вже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 299 про жорстоке поводження з тваринами. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Зараз правоохоронці проводять всі необхідні перевірки та намагаються з'ясувати, де та в якому стані постраждала тварина. Поки невідомо, чи вижила тварина після зустрічі із жорстокою дівчиною.

Люди, будьте добрішими. Тварини теж живі істоти, які відчувають біль та страждання, вони набагато беззахисніші ніж ми,

– закликав Марков.

Більше про моторошну ситуацію

На Харківщині школярка шокувала своєю жорстокістю. Дівчинка знайшла на вулиці кота та почало грати ним у футбол. Моторошний відеоролик потрапив у мережу.

На кадрах видно, як явно нетвереза школярка на вулиці вхопила кота і копнула його ногою наче м'яч. Тварина відлетіла на кілька метрів і вдарилася в бетонну стіну.

Дівчина вибачилася

Після того як ситуація набула розголосу дівчина записала відеозвернення, а якому перепросила за свою поведінку. Вона не стала показувати своє обличчя повністю і, ймовірно, читала з листочка.

Хочу перепросити за скоєне. Я визнала свою провину і сама себе за це ненавиджу. Мені дуже соромно, пробачте,

– сказала шкуродерка.

Цікаво, що дівчина не змогла вимовити слово "раскаиваюсь" (українською – каюся) і випадково сказала "раскаливаюсь".

Текст публікації В'ячеслава Маркова:

Вже на ранок 26.12.2021 працівники Ювенальна Превенція ГУНП в Харківський Області встановили особу підлітка, ймовірно, причетного до жорстокого поводження з твариною, а також особисті дані та місце знаходження всіх очевидців правопорушення.

Також встановлено, що дана подія мала місце у листопаді 2021 року на в'їзді до міста Пісочин. Відомості про подію, за ознаками частини 3 статті 299 "Жорстоке поводження з тваринами"Кримінального Кодексу України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Наразі проводиться перевірка, а також вживаються заходи щодо встановлення місця знаходження потерпілої тварини.