Как написал помощник начальника ГУНП в Харьковской области Вячеслав Марков, об инциденте стало известно ночью 25 декабря, а уже на следующий день правоохранители установили личность девушки.
Важно Била ногами и смеялась: в Харькове нетрезвая школьница играла котом в футбол
Сведения о происшествии уже были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 299 о жестоком обращении с животными. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.
Сейчас правоохранители проводят все необходимые проверки и пытаются выяснить, где и в каком состоянии пострадало животное. Пока неизвестно, выжило ли животное после встречи с жестокой девушкой.
Люди, будьте добрее. Животные тоже живые существа, которые испытывают боль и страдания, они гораздо беззащитнее, чем мы,
– призвал Марков.
Больше о жуткой ситуации
В Харьковской области школьница шокировала своей жестокостью. Девочка нашла на улице кота и принялась играть им в футбол. Жуткий видеоролик попал в сеть.
На кадрах видно, как явно нетрезвая школьница на улице схватила кота и пнула его ногой будто мяч. Животное улетело на несколько метров и ударилось о бетонную стену.
Девушка принесла извинения
После того как ситуация получила огласку девушка записала видеообращение, в котором извинилась за свое поведение. Она не стала показывать свое лицо полностью и, вероятно, читала с листочка.
Хочу извиниться за содеянное. Я признала свою вину и сама себя за это ненавижу. Мне очень стыдно, извините,
– сказала живодерка.
Интересно, что девушка не смогла произнести слово "раскаиваюсь" и случайно сказала "раскаливаюсь".
Текст публикации Вячеслава Маркова:
Уже к утру 26.12.2021 работники Ювенальной Превенции ГУНП в Харьковской области установили личность подростка, вероятно, причастного к жестокому обращению с животным, а также личные данные и местонахождение всех очевидцев правонарушения.
Также установлено, что это событие имело место в ноябре 2021 года на въезде в город Песочин. Сведения о событии, по признакам части 3 статьи 299 "Жестокое обращение с животными" Уголовного Кодекса Украины, внесены в Единый реестр досудебных расследований. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
В настоящее время проводится проверка, а также принимаются меры по установлению места нахождения пострадавшего животного.