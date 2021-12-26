Как написал помощник начальника ГУНП в Харьковской области Вячеслав Марков, об инциденте стало известно ночью 25 декабря, а уже на следующий день правоохранители установили личность девушки.

Важно Била ногами и смеялась: в Харькове нетрезвая школьница играла котом в футбол

Сведения о происшествии уже были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 299 о жестоком обращении с животными. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Сейчас правоохранители проводят все необходимые проверки и пытаются выяснить, где и в каком состоянии пострадало животное. Пока неизвестно, выжило ли животное после встречи с жестокой девушкой.

Люди, будьте добрее. Животные тоже живые существа, которые испытывают боль и страдания, они гораздо беззащитнее, чем мы,

– призвал Марков.

Больше о жуткой ситуации

В Харьковской области школьница шокировала своей жестокостью. Девочка нашла на улице кота и принялась играть им в футбол. Жуткий видеоролик попал в сеть.

На кадрах видно, как явно нетрезвая школьница на улице схватила кота и пнула его ногой будто мяч. Животное улетело на несколько метров и ударилось о бетонную стену.

Девушка принесла извинения

После того как ситуация получила огласку девушка записала видеообращение, в котором извинилась за свое поведение. Она не стала показывать свое лицо полностью и, вероятно, читала с листочка.

Хочу извиниться за содеянное. Я признала свою вину и сама себя за это ненавижу. Мне очень стыдно, извините,

– сказала живодерка.

Интересно, что девушка не смогла произнести слово "раскаиваюсь" и случайно сказала "раскаливаюсь".

Текст публикации Вячеслава Маркова:

Уже к утру 26.12.2021 работники Ювенальной Превенции ГУНП в Харьковской области установили личность подростка, вероятно, причастного к жестокому обращению с животным, а также личные данные и местонахождение всех очевидцев правонарушения.

Также установлено, что это событие имело место в ноябре 2021 года на въезде в город Песочин. Сведения о событии, по признакам части 3 статьи 299 "Жестокое обращение с животными" Уголовного Кодекса Украины, внесены в Единый реестр досудебных расследований. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

В настоящее время проводится проверка, а также принимаются меры по установлению места нахождения пострадавшего животного.