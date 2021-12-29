По словам местных жителей, которые нашли щенков мертвыми, мужчина постоянно употребляет алкоголь и живет с нестерилизированной собакой, которая постоянно рождает щенков. В разговоре с журналистами злоумышленник признает, что убил щенков именно он.

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На месте происшествия работали полицейские, которые открыли уголовное производство относительно жестокого обращения с животными.

Выступает против стерилизации

По словам женщины, которая увидела во дворе жуткую картину, она даже не сразу вызвала полицию, поскольку была настолько шокирована увиденным.

Сам мужчина объясняет, что его собака родила щенков, которые не были ему нужны.

Злоумышленник выбросил животных в окно, в результате чего они погибли.

Киевлянин также утверждает, что его собака постоянно рождает потомство, но он против ее стерилизации.

Я в жизни не видела такой жестокости. Расплакалась, у некоторых щенков была кровь на мордашке. Будто их прямо из окна выбрасывали на улицу. Сейчас возле дома лежит только один щенок, других уже убрали,

– рассказала очевидца инцидента.

Главная ветврач Киева Наталья Мазур говорит, что погибшим животным было не больше 5 дней.

Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит до 3 лет лишения свободы. Впрочем, для этого полицейские должны закончить досудебное расследование этого преступления.