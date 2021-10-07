У Києві швидко поширюється COVID-19, але локдаун у КМДА не планують

Щодня у Києві фіксують збільшення кількості інфікованих COVID-19. Представники місцевої влади при цьому не збираються найближчим часом оголошували локдаун та покладаються на адекватність бізнесу.

Про це 7 жовтня заявив заступник мера столиці Олексій Кулеба під час зустрічі з підприємцями. Посадовець наголосив, що обмежування права на користування транспортом у Києві застосовуватимуть як протиепідеміологічний захід у крайньому випадку.

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Крім того, у КМДА сподіваються на те, що від критичного погіршення ситуації врятує вакцинація.

Бізнес зацікавлений у дотриманні карантинних мір

Заступник Кличка зазначив, що попри встановлення жовтого рівня небезпеки у Києві щодня фіксують до тисячі нових випадків захворювання.

Кулеба підкреслив, що представники бізнесу в першу чергу зацікавлені в тому, щоб ситуація не дійшла до локдауну, а більшість людей мала щеплення оскільки:

у червоній зоні торговельні центри, заклади харчування, кінотеатри, спортзали зможуть працювати виключно за умови 100% вакцинації працівників та відвідувачів.

дотримання карантинних вимог клієнтами та працівниками закладів може реально стримати поширення вірусу та призвести до відсутності локдауну.



Закликаю керівників спілкуватись із колективами, запрошувати медичних експертів для відповідей на всі питання, стимулювати власним прикладом та іншими заохоченнями,

– зауважив Кулеба.

Заступник голови КМДА також нагадав, що Київ залишається лідером по вакцинації в Україні. Наразі в столиці зробили 1 мільйон 800 тисяч щеплень. Так званий зелений сертифікат мають 920 тисяч киян.

Також, за словами Кулеби, наразі питання локдауну в КМДА не розглядається, але столиця готова до погіршення епідеміологічної ситуації і продовжує приймати заявки на користування транспортом від підприємств та ФОПів.