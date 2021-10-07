Конфлікт трапився на станції "Золоті ворота". Все почалося з того, що чоловік в уніформі метрополітену зробив пасажирці зауваження і попросив одягти маску.

За темою У харківському метро перевіряють дотримання маскового режиму

Бігала по вагону і грубила

У відповідь порушниця зухвало відмовилася виконати прохання, почала нецензурно лаятися та кричати, аби співробітник метро забрав від неї руки.

Зрештою чоловіку таки вдалося змусити дівчину залишити вагон і вийти на перон. Судячи з реакції пасажирів, вони були на боці співробітника підземки. Люди схвально неголосно засміялися після його вчинку.



Дівчина грубила співробітнику метро і лаялася навіть на пероні / Скриншот відео

Дівчину вигнали з метро за відчутність маски: відео – Увага! Присутня нецензурна лексика:

Для поїздок маски буде недостатньо

Мер Києва Віталій Кличко припустив, що в столиці можуть запровадити обов'язковий контроль QR-кодів про вакцинацію у транспорті. Такий сценарій стане необхідним у разі різкого погіршення епідеміологічної ситуації. Він дозволить уникнути локдауну для вже захищених від COVID-19 містян.