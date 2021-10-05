Мер української столиці Віталій Кличко наголосив, що за подальшу стратегію боротьби із пандемією місто взялося одразу після переходу до жовтої зони.

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Вакциновані не сидітимуть під замком

Кличкові до вподоби досвід інших європейських країн, де власники QR-кодів про щеплення можуть вільно відвідувати масові заходи, кафе і ресторани тощо.

Ми розглядаємо такі варіанти обмежень. Вони можуть стосуватися і проїзду в громадському транспорті. Але, підкреслю, це на рівні ідей поки – варіанти, які розглядаються,

– сказав міський голова Києва.

Важливо! Контролювати наявність QR-кодів будуть поліція, Муніципальна варта та співробітники комунальних підприємств.

Локдаун не для всіх

Кличко підкреслив, що не хоче запровадження настільки суворих обмежень. Однак лише вони можуть стати альтернативою повному локдауну в разі стрімкого погіршення ситуації. Водночас мер закликав киян вакцинуватися, аби почуватися безпечніше.

Єдиний спосіб не сидіти в чтирьох стінах

Голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що попри наближення столиці до "помаранчевої" зони, поки вводити максимально жорсткий карантин немає необхідності. Крім того, його й зовсім можна уникнути, якщо кияни активно вакцинуватимуться.