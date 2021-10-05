Мэр украинской столицы Виталий Кличко отметил, что за дальнейшую стратегию борьбы с пандемией город взялся сразу после перехода в желтую зону.

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Вакцинированные не будут сидеть под замком

Кличко нравится опыт других европейских стран, где владельцы QR-кодов о вакцинации могут свободно посещать массовые мероприятия, кафе и рестораны и тому подобное.

Мы рассматриваем такие варианты ограничений. Они могут касаться и проезда в общественном транспорте. Но, подчеркну, это на уровне идей пока – варианты, которые рассматриваются,

– сказал мэр Киева.

Важно! Контролировать наличие QR-кодов будут полиция, Муниципальная стража и сотрудники коммунальных предприятий.

Локдаун не для всех

Кличко подчеркнул, что не хочет введения столь строгих ограничений. Однако только они могут стать альтернативой полному локдауну в случае стремительного ухудшения ситуации. В то же время мэр призвал киевлян вакцинироваться, чтобы чувствовать себя безопаснее.

Единственный способ не сидеть в чертырех стенах

Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что несмотря на приближение столицы к "оранжевой" зоне, пока вводить максимально жесткий карантин нет необходимости. Кроме того, его и вовсе можно избежать, если киевляне будут активно вакцинироваться.