У Києві скоротили комендантську годину у Великодню ніч

Кияни цьогоріч не зможуть традиційно освятити паски у Великодню ніч. Комендантська година у столиці триватиме, проте її дещо скоротили.

Російські окупанти не погодилися на перемир'я на Великдень. Тому вночі ймовірні диверсії та провокації.

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У Києві у Великодню ніч триватиме комендантська година

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що задля безпеки містян і запобігання можливих провокацій діятиме комендантська година.

У ніч на Великдень, тобто із суботи 23 квітня на неділю 24 квітня, комендантська година в Києві та області діятиме з 23:00 (суботи) до 5:00 ранку (неділі),

– зазначив міський голова.

Нічні богослужіння в храмах можна буде переглянути в онлайн-трансляції. Киян закликали дотримуватися правил комендантської години та святкувати Великдень безпечно.

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