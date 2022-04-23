Російські окупанти не погодилися на перемир'я на Великдень. Тому вночі ймовірні диверсії та провокації.
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У Києві у Великодню ніч триватиме комендантська година
Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що задля безпеки містян і запобігання можливих провокацій діятиме комендантська година.
У ніч на Великдень, тобто із суботи 23 квітня на неділю 24 квітня, комендантська година в Києві та області діятиме з 23:00 (суботи) до 5:00 ранку (неділі),
– зазначив міський голова.
Нічні богослужіння в храмах можна буде переглянути в онлайн-трансляції. Киян закликали дотримуватися правил комендантської години та святкувати Великдень безпечно.
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