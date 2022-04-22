Про це в ефірі 24 каналу розповів митрополит Переяславський та Вишневський ПЦУ Олександр Драбинко. Він запевнив, що церква чітко слідує за настановами, які надає військова адміністрація.

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"Ми маємо воєнний стан і згідно з ним завершуємо вчасно служіння вже другий місяць. Рекомендуємо парафіянам бути надзвичайно обережними. Великодні богослужіння зазвичай відбуваються у нас урочисто, вночі, але цьогоріч не всі можуть відвідати храми", – сказав митрополит.

Після комендантської години

За словами Драбинка, у багатьох храмах богослужіння перенесли на 7:00. Проте воно нічим не відрізнятиметься від того, яке звершується щороку.

"Воно буде після завершення комендантської години й з тим проміжком часу, щоб люди могли доїхати з різних куточків міста до своїх храмів", – сказав митрополит.

Можна освятити й вдома

Священник наголосив, якщо мовиться про території, які часто обстрілюють, то люди можуть не йти до храму, а послухати службу онлайн. Така практика вже є, бо церква пристосовувалась до умов пандемії. Також можна залишитися вдома і помолитися в домашньому колі.

Освятити кошики може хтось найстарший з сім'ї, прочитати "Отче наш", "Христос Воскрес" і покропити святою водою. У цьому немає чогось неправильного. Гріх – якщо наражатимемо когось на небезпеку,

– зазначив Драбинко.

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