Власниця втекла: у Києві собака покусав жінку – фото 18+

Потерпіла розшукує хазяйку пса, який накинувся на неї під час пробіжки в Голосіївському лісі у Києві. Напад собаки стався ввечері 3 серпня.

Киянка Мар’яна Прокопчук у пості в соцмережі зазначила, що дуже хоче дізнатися, чи був собака щеплений від сказу. До поліції жінка звертатися не планує.

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Напад пса стався в глибині Голосіївського лісу, коли мешканка столиці бігала разом із подругою.

Власниця втекла разом із собакою



Нога жінки після нападу собаки / Фото Мар’яни Прокопчук

За словами постраждалої, 3 серпня під час пробіжки від музею Пирогів у напрямку Голосіївського гірськолижного спуску вона зустріла жінку з собакою.

Власниця покликала пса до себе, а той зробив повз неї коло та побіг до жінок. Згодом він вчепився Прокопчук у ногу.

Господарка спостерігала за цією ситуацією, але нічого не робила. Після інциденту вона втекла разом із собакою вглиб лісу.



Місце, де собака напав на жінку / Фото Мар’яни Прокопчук

Оскільки пес цілком може бути хворим на сказ, жінка звернулася до киян з проханням надати їй інформацію про власницю собаки.

Жінка худорлява, зріст десь 165, волосся темно-каштанове, приблизно на рівні плечей. На момент інциденту була одягнута у світлу сорочку з рукавом по лікті та довгу спідницю. Волосся зібране в "пучок" знизу. Собака безпородний, чорний, довгошерстий, середнього зросту. Знайомі-бігуни впізнали жінку по характерній поведінці,

– зазначила киянка.

Також киянка стверджує, що раніше цю жінку з собакою бачили неподалік знаку "Дідорівська стежка" з кількома собаками.