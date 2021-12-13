У Києві на Соборності серед ночі зіштовхнулися дві BMW: кадри з місця автотрощі

В ніч проти 13 грудня на проспекті Соборності в Києві трапилася серйозна аварія із двома BMW. Її спровокувала водійка однієї з автівок, яка вирішила перетнути подвійну суцільну, аби розвернутися у недозволеному місці.

За словами свідків, обидві автівки їхали в напрямку від мосту Патона. В результаті зіткнення вони опинилися на зустрічних смугах.

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Не минулося без потерпілих

За інформацією телеграм-каналу "Автопатруль Майдан", водії машин, які потрапили в автотрощу не зазнали жодних травм. Однак пасажир BMW, яким керував чоловік, отримав забиття, але в лікарню їхати відмовився.



Після зіткнення обидві автівки опинилися на зустрічних смугах / Фото з телеграм-каналу "Автопатруля Майдану"

Водійка так просто не здавалася

Що ж до водійки, яка створила аварійну ситуацію, то вона відмовилася проходити алкогольний тест на драгері. Через це її повезли на експертизу до нарколога.

На місце пригоди прибули екіпаж Патрульної поліції та швидка допомога. Остаточно причини та обставини інциденту мають з'ясувати правоохоронці.

Карколомна аварія зі швидкою на Подолі: схоже

На Подолі ввечері 10 грудня авто Chevrolet на повному ходу врізався у швидку допомогу та перекинув її. Автотроща сталася на перехресті – водій легковика не пропустив реанімобіль, попри проблискові маячки та звуковий сигнал.

На проспекті Соборності зіштовхнулися дві BMW: відео

Тексти публікацій Magnolia TV, "Автопатруля Майдану":

На проспекті Соборності у Києві дорогу не поділили дві BMW. Машини рухалися від мосту Патона, і в якусь мить начебто кермувальниця однієї з машин вирішила розвернутись у зворотньому напрямку. Водій другої BMW зреагувати не встиг, і сталася аварія, в результаті якої обидві машини опинилися на зустрічних смугах. Ніхто не постраждав.

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Жіночка-кермувальниця BMW вирішила перетнути подвійну суцільну на проспекті Соборності, й у зв'язку з грубим порушенням правил дорожнього руху спровокувала дорожньо-транспортну пригоду.

Такого маневру водійки не оцінив водій іншого BMW, який рухався за першим, й відповідно не встиг зреагувати і наздогнав порушницю.

Травмувань водії не зазнали, а ось пасажир керманича BMW отримав забиття, але від шпиталізації відмовився.

Від проходження тесту на драгері жінка відмовилася, її повезли до лікаря нарколога. На місці працює Патрульна поліція та карета швидкої медичної допомоги. Встановлюються обставини події.