По словам свидетелей, оба автомобиля ехали в сторону от моста Патона. В результате столкновения они оказались на встречных полосах.

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Не обошлось без пострадавших

По информации телеграм-канала "Автопатруль Майдан", водители попавших в аварию машин не получили никаких травм. Однако пассажир BMW, которым управлял мужчина, получил ушиб, но в больницу ехать отказался.

После столкновения оба автомобиля оказались на встречных полосах / Фото из телеграм-канала "Автопатруль Майдан"

Водитель так просто не сдавалась

Что же касается водителя, которя создала аварийную ситуацию, то она отказалась проходить алкогольный тест на драгере. Поэтому ее повезли на экспертизу к наркологу.

На место происшествия прибыли экипаж Патрульной полиции и скорая помощь. Окончательно причины и обстоятельства инцидента должны выяснить правоохранители.

Жуткая авария со скорой на Подоле: похоже

На Подоле вечером 10 декабря автомобиль Chevrolet на полном ходу врезался в скорую помощь и опрокинул ее. Авария произошла на перекрестке – водитель легковушки не пропустил реанимобиль, несмотря на проблесковые маячки и звуковой сигнал.

На проспекте Соборности столкнулись два BMW: видео

Тексты публикаций Magnolia TV, "Автопатруля Майдан":

На проспекте Соборности в Киеве дорогу не поделили два BMW. Машины двигались от моста Патона, и в какой-то момент вроде бы водитель одной из машин решила развернуться в обратном направлении. Водитель второй BMW среагировать не успел и произошла авария, в результате которой обе машины оказались на встречных полосах. Никто не пострадал.

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Женщина-водитель BMW решила пересечь двойную сплошную на проспекте Соборности, и в связи с грубым нарушением правил дорожного движения спровоцировала дорожно-транспортное происшествие.

Такой маневр женщины-водителя не оценил водитель другого BMW, который двигался за ней и соответственно не успел среагировать и "догнал" нарушительницу.

Травмы водители не получили, а вот пассажир водителя BMW получил ушиб, но от госпитализации отказался.

От прохождения теста на драгере женщина отказалась, ее увезли к врачу наркологу. На месте работает Патрульная полиция и карета скорой медицинской помощи. Устанавливаются обстоятельства происшествия.