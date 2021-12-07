Авария произошла около 13:00 7 декабря. Правоохранители устанавливают причину ДТП.

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Автомобиль чуть не задел пешеходов

На опубликованных полицией кадрах видно, как автомобиль на высокой скорости врезается в кассовый дом. Пешеходам в последний момент удалось скрыться и избежать столкновения с автомобилем.

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По предварительным данным, гражданин Саудовской Аравии, находившийся за рулем автомобиля, не справился с управлением. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. В частности, проверяют исправность автомобиля и кровь водителя на содержание алкоголя.

Последние громкие случаи ДТП

Под Киевом произошло трагическое ДТП – пьяный полицейский, который был за рулем, врезался в легковушку. В результате 2 пассажира последней погибли, а водитель находится в больнице.

На Черниговщине грузовик врезался в маршрутку, из-за чего 13 человек погибли, а еще 7 получили травмы, из которых 5 в критическом состоянии. Из-за аварии 8 декабря в области объявили днем ​​траура.

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