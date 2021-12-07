Аварія трапилася близько 13:00 7 грудня. Правоохоронці встановлюють причину ДТП.

Цікаво У Києві спіймали п'яного водія бензовозу KLO

Авто ледь не зачепило пішоходів

На опублікованих поліцією кадрах видно, як авто на високій швидкості врізається в касовий будинок. Пішоходам востанній момент вдалося втекти та уникнути зіткнення з автівкою.

ДТП під "Межигір'ям": дивіться відео

За попередніми даними, громадянин Саудівської Аравії, який був за кермом автомобіля, не впорався з керуванням. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Зокрема перевіряють справність автомобіля та кров водія на вміст алкоголю.

Останні гучні випадки ДТП

Під Києвом трапилася трагічна ДТП – п'яний поліцейський, який був за кермом, врізався в легковик. Унаслідок цього 2 пасажирів останнього загинули, а водій перебуває в лікарні.

На Чернігівщині вантажівка врізалася у маршрутку, через що 13 людей загинули, а ще 7 отримали травми, з яких 5 у критичному стані. Через аварію 8 грудня в області оголосили днем жалоби.

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