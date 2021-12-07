Як розповіли у патрульній поліції, інспектори побачили водія-порушника днями на вулиці Академіка Заболотного у Голосіївському районі Києва. Водій бензовозу мережі автозаправок KLO порушив правила безпосередньо перед інспекторами.
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Можуть позбавити прав на рік
Водій перевозив пальне для заправки KLO / Фото патрульної поліції Києва
- Водій бензовоза зупинив машину на вимогу правоохоронців. Під час спілкування з порушником інспектори помітили у чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння.
- Проходити огляд на стан сп'яніння водій відмовився, але від складання адміністративного протоколу його це не врятувало.
- Правоохоронці зафіксували факти нетверезого керування та винесли постанову про порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів.
За скоєння порушення чоловік має сплатити від 510 до 680 гривень штрафу. А от справу про нетверезе керування розглядатиме суд. Якщо служителі Феміди визнають водія винним, його можуть позбавити прав на 1 рік, а також оштрафувати на 17 тисяч гривень.
Останні п'яні ДТП на Київщині
- 6 грудня у столиці нетверезий водій спричинив невелику аварію. Виявилося, що він їздить без прав 9 років.
- 4 грудня під Києвом п'яний капітан поліції на величезній швидкості влетів у ЗАЗ, який чекав зеленого сигналу світлофора. Внаслідок ДТП загинули чоловік та дівчина.
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