Як розповіли у патрульній поліції, інспектори побачили водія-порушника днями на вулиці Академіка Заболотного у Голосіївському районі Києва. Водій бензовозу мережі автозаправок KLO порушив правила безпосередньо перед інспекторами.

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Побачивши вантажівку, яка скоює незрозумілі маневри, поліцейські вирішили зупинити водія.

Можуть позбавити прав на рік

п'яний водій бензовозу
Водій перевозив пальне для заправки KLO / Фото патрульної поліції Києва

  • Водій бензовоза зупинив машину на вимогу правоохоронців. Під час спілкування з порушником інспектори помітили у чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння.
  • Проходити огляд на стан сп'яніння водій відмовився, але від складання адміністративного протоколу його це не врятувало.
  • Правоохоронці зафіксували факти нетверезого керування та винесли постанову про порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів.

За скоєння порушення чоловік має сплатити від 510 до 680 гривень штрафу. А от справу про нетверезе керування розглядатиме суд. Якщо служителі Феміди визнають водія винним, його можуть позбавити прав на 1 рік, а також оштрафувати на 17 тисяч гривень.

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