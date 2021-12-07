Як розповіли у патрульній поліції, інспектори побачили водія-порушника днями на вулиці Академіка Заболотного у Голосіївському районі Києва. Водій бензовозу мережі автозаправок KLO порушив правила безпосередньо перед інспекторами.

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Побачивши вантажівку, яка скоює незрозумілі маневри, поліцейські вирішили зупинити водія.

Можуть позбавити прав на рік



Водій перевозив пальне для заправки KLO / Фото патрульної поліції Києва

Водій бензовоза зупинив машину на вимогу правоохоронців. Під час спілкування з порушником інспектори помітили у чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння.

Проходити огляд на стан сп'яніння водій відмовився, але від складання адміністративного протоколу його це не врятувало.

Правоохоронці зафіксували факти нетверезого керування та винесли постанову про порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів.

За скоєння порушення чоловік має сплатити від 510 до 680 гривень штрафу. А от справу про нетверезе керування розглядатиме суд. Якщо служителі Феміди визнають водія винним, його можуть позбавити прав на 1 рік, а також оштрафувати на 17 тисяч гривень.

Останні п'яні ДТП на Київщині

6 грудня у столиці нетверезий водій спричинив невелику аварію. Виявилося, що він їздить без прав 9 років.

4 грудня під Києвом п'яний капітан поліції на величезній швидкості влетів у ЗАЗ, який чекав зеленого сигналу світлофора. Внаслідок ДТП загинули чоловік та дівчина.

Нетверезий водій розніс свій легковик о парапет на Новокостянтинівській вулиці Києва.

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