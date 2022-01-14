У Києві спіймали 37-річного педофіла, який ґвалтував маленьку дівчинку заради відео

Поліцейські викрили та затримали збоченця, який систематично вчиняв сексуальні злочини відносно 5-річної дівчинки. Зловмисник виготовляв порнографічні відео за участю дитини.

За даними слідства, 37-річний киянин, у якого раніше не було проблем із законом, ґвалтував доньку знайомої у себе вдома. Загалом чоловік проходить у 4 справах та 14 епізодах незаконних діянь.

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Зловмиснику вже повідомили про підозру у скоєнні злочинів.

Нелюда можуть посадити на 15 років

Правоохоронці кажуть, що чоловік зґвалтував 5-річну дівчинку, коли забрав дитину до себе додому.

Під час обшуків в оселі педофіла слідчі знайшли записи з дитячою порнографією, а також інші речові докази жахливих злочинів чоловіка.

Чоловіку інкримінують торгівлю малолітніми, зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, виготовлення, збут та розповсюдження дитячої порнографії, а також зберігання дитячого порно.

Представники прокуратури вимагали від суддів, аби ті посадили зловмисника під варту. Служителі Феміди вирішили відправити педофіла до СІЗО без можливості вийти на волю під заставу. Досудове розслідування злочинів чоловіка триває.

Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Масштабна спецоперація з викриття педофілів

У січні 2022 поліцейські провели спецоперацію з викриття 23 осіб, які виготовляли порнографію за участю дітей. Під час неї правоохоронці затримали мешканку Черкас, яка залучила до зйомок своїх доньок. За гроші жінка пропонувала своєму знайомому вступати у сексуальний зв'язок з дітьми. Зловмисницю затримали, а її дітей відправили до центрів соціально-психологічної реабілітації.