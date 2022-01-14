В Киеве поймали 37-летнего педофила, который насиловал маленькую девочку ради видео
Источник:полиция Киева
Полицейские разоблачили и задержали извращенца, который систематически совершал сексуальные преступления в отношении 5-летней девочки. Злоумышленник изготавливал порнографические видео с участием ребенка.
По данным следствия, 37-летний киевлянин, у которого ранее не было проблем с законом, насиловал дочь знакомой у себя дома. Всего мужчина проходит по 4 делам и 14 эпизодам незаконных деяний.
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Злоумышленнику уже сообщили о подозрении в совершении преступлений.
Изверга могут посадить на 15 лет
- Правоохранители говорят, что мужчина изнасиловал 5-летнюю девочку, когда забрал ребенка к себе домой.
- Во время обысков в доме педофила следователи нашли записи с детской порнографией, а также другие вещественные доказательства ужасных преступлений мужчины.
- Мужчине инкриминируют торговлю малолетними, изнасилование лица, не достигшего 14 лет, изготовление, сбыт и распространение детской порнографии, а также хранение детского порно.
Представители прокуратуры требовали от судей, чтобы те посадили злоумышленника под стражу. Служители Фемиды решили отправить педофила в СИЗО без возможности выйти на свободу под залог. Досудебное расследование преступлений мужчины продолжается.
Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит до 15 лет заключения.
Масштабная спецоперация по разоблачению педофилов
В январе 2022 года полицейские провели спецоперацию по разоблачению 23 человек, которые изготавливали порнографию с участием детей. Во время нее правоохранители задержали жительницу Черкасс, которая привлекла к съемкам своих дочерей. За деньги женщина предлагала своему знакомому вступать в сексуальную связь с детьми. Злоумышленницу задержали, а ее детей отправили в центры социально-психологической реабилитации.