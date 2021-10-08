У Києві спіймали адвоката та працівника страхової, які сколотили банду колекторів

8 жовтня 2021 , 17:09
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Джерело:

пресслужба МВС

Угруповання з 6 чоловік займалося вибиванням боргів з мешканців Києва. Зловмисники застосовували силу, погрожували розправою з самими боржниками та з їх родинами.

Як з'ясували слідчі, банду організували один зі столичних адвокатів та працівник страхової фірми. Вони нібито залучили до незаконної діяльності ще 4 мешканців Києва.

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Гроші, які зловмисники вибивали з людей, вони вкладали у підпільний гральний бізнес.

Вимагали повернути 127 тисяч гривень


Члени угруповання були озброєні / Фото МВС України

  • Правоохоронці зафіксували, як колектори "пресували" киянина та примушували його повернути 127 тисяч гривень.
  • Зловмисники нападали на чоловіка та били його. 
  • Крім того, фігуранти провадження погрожували розправою як над самим потерпілим, так і над членами його родини.

Також поліцейські задокументували ще кілька епізодів вимагань з боку членів банди. Коли копи встановили, що гроші інвестують у незаконні казино, вони припинили діяльність цих закладів.


У зловмисників знайшли чимало грошей / Фото МВС України

5 жовтня поліцейські провели обшуки у квартирах зловмисників. Слідчі вилучили у "колекторів" 6 тисяч доларів, 2 тисячі євро, понад 23 тисячі гривень, а також зброю та гральне обладнання. Крім того, правоохоронці знайшли засіб для прослуховування та незаконного стеження за громадянами.

Всім учасникам угруповання повідомили про підозру у скоєнні примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань. Якщо чоловіків визнають винними у скоєнні злочину, їм загрожує від 3 до 5 років ув'язнення.

Автор: Олексій Чибісов