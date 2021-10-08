У Києві спіймали адвоката та працівника страхової, які сколотили банду колекторів

Угруповання з 6 чоловік займалося вибиванням боргів з мешканців Києва. Зловмисники застосовували силу, погрожували розправою з самими боржниками та з їх родинами.

Як з'ясували слідчі, банду організували один зі столичних адвокатів та працівник страхової фірми. Вони нібито залучили до незаконної діяльності ще 4 мешканців Києва.

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Гроші, які зловмисники вибивали з людей, вони вкладали у підпільний гральний бізнес.

Вимагали повернути 127 тисяч гривень



Члени угруповання були озброєні / Фото МВС України

Правоохоронці зафіксували, як колектори "пресували" киянина та примушували його повернути 127 тисяч гривень.

Зловмисники нападали на чоловіка та били його.

Крім того, фігуранти провадження погрожували розправою як над самим потерпілим, так і над членами його родини.

Також поліцейські задокументували ще кілька епізодів вимагань з боку членів банди. Коли копи встановили, що гроші інвестують у незаконні казино, вони припинили діяльність цих закладів.



У зловмисників знайшли чимало грошей / Фото МВС України

5 жовтня поліцейські провели обшуки у квартирах зловмисників. Слідчі вилучили у "колекторів" 6 тисяч доларів, 2 тисячі євро, понад 23 тисячі гривень, а також зброю та гральне обладнання. Крім того, правоохоронці знайшли засіб для прослуховування та незаконного стеження за громадянами.

Всім учасникам угруповання повідомили про підозру у скоєнні примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань. Якщо чоловіків визнають винними у скоєнні злочину, їм загрожує від 3 до 5 років ув'язнення.