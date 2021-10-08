Как выяснили сыщики, банду организовали один из столичных адвокатов и работник страховой фирмы. Они якобы привлекли к незаконной деятельности еще 4 жителей Киева.

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Деньги, которые злоумышленники выбивали из людей, они вкладывали в подпольный игорный бизнес.

Требовали вернуть 127 тысяч гривен



Члены группировки были вооружены / Фото МВД Украины

Правоохранители зафиксировали, как коллекторы "прессовали" киевлянина и заставляли его вернуть 127 тысяч гривен.

Злоумышленники нападали на мужчину и били его.

Кроме того, фигуранты производства угрожали расправой как над самим потерпевшим, так и над членами его семьи.

Также полицейские задокументировали еще несколько эпизодов вымогательств со стороны членов банды. Когда копы установили, что деньги инвестируют в незаконные казино, они прекратили деятельность этих заведений.



У злоумышленников нашли немало денег / Фото МВД Украины

5 октября полицейские провели обыски в квартирах злоумышленников. Следователи изъяли у "коллекторов" 6 тысяч долларов, 2 тысячи евро, более 23 тысяч гривен, а также оружие и игровое оборудование. Кроме того, правоохранители нашли средство для прослушивания и незаконной слежки за гражданами.

Всем участникам группировки сообщили о подозрении в совершении принуждения к выполнению гражданско-правовых обязательств. Если мужчин признают виновными в совершении преступления, им грозит от 3 до 5 лет заключения.