У Києві спортивна мама з візочком каталась на роликах: відео

У Києві на Оболонській набережній помітили незвичну маму з візочком. Вона швидко пересувалась на роликах – дитину вигуляла й сама розважилась.

Неординарну маму зняли на відео, а вона цього навіть й не знає. Хтось з машини, яка проїжджала повз, увімкнув камеру й почав фільмувати.

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Спортивна мама

На кадрах, які оприлюднили у телеграм-каналах, молода дівчина спортивної статури, білявка, катається на роликах й одночасно вигулює дитину у візочку.

Людей здивувала така нетипова поведінка молодої жінки.

На Оболоні помітили спортивну маму на роликах й з візочком: відео

Реакція киян

У коментарях дехто захоплюється її винахідливістю. Втім, є й негативні висловлювання. Ось кілька варіантів: