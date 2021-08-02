У Києві спортивна мама з візочком каталась на роликах: відео

2 серпня 2021 , 20:25
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Джерело:

Телеграм-канал KIEVMAP

У Києві на Оболонській набережній помітили незвичну маму з візочком. Вона швидко пересувалась на роликах – дитину вигуляла й сама розважилась.

Неординарну маму зняли на відео, а вона цього навіть й не знає. Хтось з машини, яка проїжджала повз, увімкнув камеру й почав фільмувати.

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Спортивна мама

На кадрах, які оприлюднили у телеграм-каналах, молода дівчина спортивної статури, білявка, катається на роликах й одночасно вигулює дитину у візочку.

Людей здивувала така нетипова поведінка молодої жінки.

На Оболоні помітили спортивну маму на роликах й з візочком: відео

Реакція киян

У коментарях дехто захоплюється її винахідливістю. Втім, є й негативні висловлювання. Ось кілька варіантів:

  • "Ого, незвично таке бачити після матусь з цигарками й пивком"
  • "Молодець, супер у такої мами все під контролем"
  • "Ви б бачили, як вона з коляскою в поворот входить, страшно б стало"
  • "Кажуть, що в колясці немає дитини".
Автор: Ярослав Голобородько