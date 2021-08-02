Неординарную маму сняли на видео, а она этого даже и не знает. Кто-то из проезжавшей мимо машины включил камеру и начал снимать.
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Спортивная мама
На кадрах, которые обнародовали в телеграм-каналах, молодая девушка спортивного телосложения, блондинка, катается на роликах и одновременно выгуливает ребенка в коляске.
Людей удивило такое нетипичное поведение молодой женщины.
На Оболони заметили спортивную маму на роликах и с коляской: видео
Реакция киевлян
В комментариях некоторые восхищаются ее изобретательностью. Впрочем, есть и негативные высказывания. Вот несколько вариантов:
- "Ого, непривычно такое видеть после мамочек с папиросами и пивком"
- "Молодец, супер, у такой мамы все под контролем"
- "Вы бы видели, как она с коляской в поворот входит, страшно бы стало"
- "Говорят, что в коляске нет ребенка".