Неординарну маму зняли на відео, а вона цього навіть й не знає. Хтось з машини, яка проїжджала повз, увімкнув камеру й почав фільмувати.
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Спортивна мама
На кадрах, які оприлюднили у телеграм-каналах, молода дівчина спортивної статури, білявка, катається на роликах й одночасно вигулює дитину у візочку.
Людей здивувала така нетипова поведінка молодої жінки.
На Оболоні помітили спортивну маму на роликах й з візочком: відео
Реакція киян
У коментарях дехто захоплюється її винахідливістю. Втім, є й негативні висловлювання. Ось кілька варіантів:
- "Ого, незвично таке бачити після матусь з цигарками й пивком"
- "Молодець, супер у такої мами все під контролем"
- "Ви б бачили, як вона з коляскою в поворот входить, страшно б стало"
- "Кажуть, що в колясці немає дитини".