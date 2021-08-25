У Києві на станції метро "Олімпійська" майже пів року ремонтуватимуть 3 ескалатори

У Києві майже пів року ремонтуватимуть 3 ескалатори на станції метро "Олімпійська". Роботи розпочнуть 26 серпня. У години пік на станції будуть великі скупчення пасажирів.

У пресслужбі метрополітену зазначили, що ремонт відбуватиметься почергово. Тобто не будуть зупиняти усі 3 ескалатори водночас.

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Коли планують завершити ремонт

Ремонт планують завершити аж 25 січня 2022 року.

Просимо вибачення за незручності. Ми робимо все можливе для прискорення робіт,

– пишуть на сторінці телеграм "Київського метрополітену".

До речі, станція "Олімпійська" часто доволі завантажена в дні футболу, адже розташована біля однойменного спортивного комплексу й уболівальники завжди користуються нею. Втім, у такі дні роботу станції іноді обмежують.

Станція "Олімпійська" розташована на "Синій гілці". Вона була відкрита 19 грудня 1981 року під назвою "Республіканський стадіон". Сучасна назва – з 11 липня 2011 року.