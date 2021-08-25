В пресс-службе метрополитена отметили, что ремонт будет происходить поочередно. То есть не будут останавливать все 3 эскалатора одновременно.

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Когда планируют завершить ремонт

Ремонт планируют завершить 25 января 2022 года.

Просим прощения за неудобства. Мы делаем все возможное для ускорения работ,

– пишут на странице телеграма "Киевского метрополитена".

Кстати, станция "Олимпийская" бывает довольно загруженной в дни футбола, ведь расположена возле одноименного спортивного комплекса и болельщики всегда пользуются ею. Впрочем, в такие дни работу станции иногда ограничивают.

Станция "Олимпийская" расположена на "Синей ветке". Она была открыта 19 декабря 1981 года под названием "Республиканский стадион". Современное название – с 11 июля 2011 года.