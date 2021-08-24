Ситуация в метро
Из-за большой толпы станцию метро "Льва Толстого" временно закрыли на вход. Люди могли только выходить из метрополитена.
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Большую толпу наблюдали на станциях метро "Театральная" и "Университетская". Десятки людей стояли в очереди к кассе и турникетам.
Заметим, до окончания всех торжеств на вход и выход закрыли станции "Крещатик" и "Майдан Независимости".
Толпа на станциях метро "Льва Толстого", "Университетская", "Театральная" / Фото Артура Зайонца, Кристины Немченко, Оксаны Бабенковой для 24 канала
Коллапс в метро Киева: видео
Смотрите видео огромных очередей в метро:
Заметим, на День Независимости метрополитен будет работать на 2 часа дольше – до 02:00.
Что известно о военном параде
- В начале парада Владимир Зеленский произнес приветственную речь. Он вручил награды выдающимся украинцам и подписал указ о создании Дня расцвета украинской государственности. Его будут отмечать 28 июля.
- В параде приняли участие военнослужащие, служебные собаки, военная техника, авиация, а в Одессе – морской транспорт.