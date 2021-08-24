Ситуація у метро
Через великий натовп станцію метро "Льва Толстого" тимчасово закрили на вхід. Люди могли лише виходили з метрополітену.
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Великий натовп спостерігали на станціях метро "Театральна" та "Університетська". Десятки людей стояли у черзі до каси та турнікетів.
Зауважимо, до закінчення всіх урочистостей на вхід та вихід закрили станції "Хрещатик" та "Майдан Незалежності".
Натовп на станціях метро "Льва Толстого", "Університетська", "Театральна" / Фото Артура Зайонца, Христини Немченко, Оксани Бабенкової для 24 каналу
Колапс у метро Києва: відео
Дивіться відео величезних черг у метро:
Зауважимо, на День Незалежності метрополітен працюватиме на 2 години довше – до 02:00.
Що відомо про військовий парад
- На початку параду Володимир Зеленський виголосив вітальну промову. Він вручив нагороди видатним українцям та підписав указ про створення Дня розквіту української державності. Його відзначатимуть 28 липня.
- У параді взяли участь військовослужбовці, службові собаки, військова техніка, авіація, а в Одесі – морський транспорт.