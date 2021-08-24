Транспортний рух обмежили через військовий парад. Водіям радять обирати інший маршрут.

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Які вулиці будуть перекриті

Хрещатик;

Майдан Незалежності;

Маршала Рибалка;

В'ячеслава Чорновола;

Площа Перемоги;

Старовокзальна;

Велика Васильківська;

площа Льва Толстого;

площа Бессарабська;

Академіка Туполєва;

площа Бессарабська;

Івана Федорова;

Либідська площа;

Європейська площа;

Володимирський узвіз;

Боричів узвіз;

Набережно-Хрещатицька;

Нижній Вал;

Глибочицький проїзд;

Петрівська алея;

Паркова дорога;

Дніпровський узвіз;

Набережне шосе;

Набережно-Хрещатицька;

Богдана Хмельницького;

Володимирська;

Льва Толстого;

Саксаганського.

Крім того, до 16:00 обмежений рух бульваром Шевченка у напрямку Хрещатика.

До завершення параду перекрили рух:

на вулиці Трьохсвятительській, Європейській площі та вулиці Михайла Грушевського (до Кріпосного провулка);

Майдані Незалежності (від вулиці Хрещатик до Костьольної), вулиці Михайлівській та Великій Житомирській та Стрілецькій;

вулиці Костьольній;

вулиці Липській (від Грушевського до Інститутської);

вулиці Інститутській (від Шовковичної до Ольгинської);

Парковій дорозі, Петрівській алеї та Дніпровському узвозі;

з'їзді від Грушевського, 9а до Паркової дороги.

Малій Житомирській, Софіївській, Лютеранській, Шовковичній та Фізкультури.

Станції метро не працюватимуть

До завершення урочистих заходів закриють вхід та вихід зі станцій метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" на Алею Героїв Небесної Сотні. Водночас ввечері метрополітен працюватиме на 2 години довше – тобто до 2 години ночі.



Карта обмежень руху у Києві