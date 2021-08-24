Транспортное движение ограничили из-за военного парада. Водителям советуют выбирать другой маршрут.
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Какие улицы будут перекрыты
- Крещатик;
- Майдан Независимости;
- Маршала Рыбалко;
- Вячеслава Чорновила;
- Площадь Победы;
- Старовокзальная;
- Большая Васильковская;
- площадь Льва Толстого;
- площадь Бессарабская;
- Академика Туполева;
- площадь Бессарабская;
- Ивана Федорова;
- Лыбедская площадь;
- Европейская площадь;
- Владимирский спуск;
- Боричев спуск;
- Набережно-Крещатицкая;
- Нижний Вал;
- Глубочицкий проезд;
- Петровская аллея;
- Парковая дорога;
- Днепровский спуск;
- Набережное шоссе;
- Набережно-Крещатицкая;
- Богдана Хмельницкого;
- Владимирская;
- Льва Толстого;
- Саксаганского.
Кроме того, до 16:00 ограничено движение по бульвару Шевченко в направлении Крещатика.
До завершения парада перекрыли движение на:
- улице Трехсвятительской, Европейской площади и улице Михаила Грушевского (до Крепостного переулка);
- Майдане Независимости (от улицы Крещатик до Костельной), улице Михайловской и Большой Житомирской и Стрелковой;
- улице Костельной;
- улице Липской (от Грушевского до Институтской);
- улице Институтской (от Шелковичной до Ольгинской);
- Парковой дороге, Петровской аллее и Днепровском спуске;
- съезде от Грушевского, 9а до Парковой дороги.
- Малой Житомирской, Софиевской, Лютеранской, Шелковичной и Физкультуры.
Станции метро не будут работать
До завершения торжественных мероприятий закроют вход и выход со станций метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" на Аллею Героев Небесной Сотни. В то же время вечером метрополитен будет работать на 2 часа дольше – то есть до 2 часов ночи.
Карта обграничений движения в Киеве