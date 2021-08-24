Транспортное движение ограничили из-за военного парада. Водителям советуют выбирать другой маршрут.

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Какие улицы будут перекрыты

Крещатик;

Майдан Независимости;

Маршала Рыбалко;

Вячеслава Чорновила;

Площадь Победы;

Старовокзальная;

Большая Васильковская;

площадь Льва Толстого;

площадь Бессарабская;

Академика Туполева;

площадь Бессарабская;

Ивана Федорова;

Лыбедская площадь;

Европейская площадь;

Владимирский спуск;

Боричев спуск;

Набережно-Крещатицкая;

Нижний Вал;

Глубочицкий проезд;

Петровская аллея;

Парковая дорога;

Днепровский спуск;

Набережное шоссе;

Набережно-Крещатицкая;

Богдана Хмельницкого;

Владимирская;

Льва Толстого;

Саксаганского.

Кроме того, до 16:00 ограничено движение по бульвару Шевченко в направлении Крещатика.

До завершения парада перекрыли движение на:

улице Трехсвятительской, Европейской площади и улице Михаила Грушевского (до Крепостного переулка);

Майдане Независимости (от улицы Крещатик до Костельной), улице Михайловской и Большой Житомирской и Стрелковой;

улице Костельной;

улице Липской (от Грушевского до Институтской);

улице Институтской (от Шелковичной до Ольгинской);

Парковой дороге, Петровской аллее и Днепровском спуске;

съезде от Грушевского, 9а до Парковой дороги.

Малой Житомирской, Софиевской, Лютеранской, Шелковичной и Физкультуры.

Станции метро не будут работать

До завершения торжественных мероприятий закроют вход и выход со станций метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" на Аллею Героев Небесной Сотни. В то же время вечером метрополитен будет работать на 2 часа дольше – то есть до 2 часов ночи.



Карта обграничений движения в Киеве