Уже к восьми утра на Крещатик частично переместили военную технику. На центральных улицах можно увидеть, в частности, БТР и тактические колесные боевые машины.
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В центре Киева – военная техника
На каждой из них – сине-желтые стяги. Проводят последние репетиции и слушают наставления перед парадом и военные. Тренируют участие в параде и четвероногие – собаки прибыли вместе с пограничниками.
На улицах немало правоохранителей. Они уже перекрыли Майдан Независимости. Периметр, где будут проводить парад, оградили бело-красной лентой. Полицейские контролируют, чтобы за нее не проходили киевляне и гости столицы.
Смотрите видео из центра Киева / Видео 24 канала:
Смотрите фото из центра Киева перед парадом / Фото Андрея Шляхтина, 24 канал:
Коротко о Дне Независимости в столице:
- 24 августа Украина отмечает 30-ю годовщину Независимости.
- В каждом городе запланировали большие празднования, самые масштабные – в столице.
- Здесь парад состоится на суше, воде, а также в воздухе. Привлекут и авиацию НАТО.
- Вечером запланирован большой праздничный концерт.
- Накануне Киев принимал первый саммит Крымской платформы и Саммит первых леди и джентльменов.