Пролет авиации запланирован на 12 часов 24 августа. Об этом изданию сообщили в пресс-службе посольства США в Киеве.

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Самолеты НАТО поднимутся в небо над Киевом в День Независимости

В параде на День Независимости Украины примет участие боевая и транспортная авиация Воздушных сил ВСУ и подразделений МВД. Более того, от стран Североатлантического альянса в составе воздушной обороны в небо поднимутся:

британские истребители Eurofighter Typhoon;

самолеты Boeing KC-135 Stratotanker и Boeing P-8 Poseidon;

польские многоцелевые истребители F-16;

словацкие вертолеты UH60 Black Hawk и транспортные самолеты C-27 Spartan.

Кстати, Владимир Зеленский заявил, что 24 августа Украина должна показать все свои военно-технические достижения.

Обратите внимание! Во время юбилейного парада к 30 годовщине независимости Украины по Крещатику проедет свыше 400 единиц вооружения и военной техники, из которых более 300 – от Вооруженных Сил Украины. Это первый парад с привлечением такого большого количества техники.

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