Пролет авиации запланирован на 12 часов 24 августа. Об этом изданию сообщили в пресс-службе посольства США в Киеве.
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Самолеты НАТО поднимутся в небо над Киевом в День Независимости
В параде на День Независимости Украины примет участие боевая и транспортная авиация Воздушных сил ВСУ и подразделений МВД. Более того, от стран Североатлантического альянса в составе воздушной обороны в небо поднимутся:
- британские истребители Eurofighter Typhoon;
- самолеты Boeing KC-135 Stratotanker и Boeing P-8 Poseidon;
- польские многоцелевые истребители F-16;
- словацкие вертолеты UH60 Black Hawk и транспортные самолеты C-27 Spartan.
Кстати, Владимир Зеленский заявил, что 24 августа Украина должна показать все свои военно-технические достижения.
Коротко о праздновании Дня Независимости
- 24 августа 2021 года Украина будет отмечать 30 годовщину Независимости.
- Президент заверил, что впервые запланированы мероприятия с участием всех сил сектора безопасности и обороны Украины и стран-партнеров – военные готовы защитить Украину на суше, на воде и в воздухе.
- В этот день будет концерт и парад войск на Крещатике и Майдане Независимости, торжественное прохождение катеров по Днепру в речном порту и Трухановом острове, а также пролет авиации.
- Также планируют Марш защитников Украины 2021, фестиваль "Ветеранфест" в парке "Владимирская горка", концерт на НСК "Олимпийском" и другие.