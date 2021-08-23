Проліт авіації запланований на 12 годину 24 серпня. Про це виданню повідомили у пресслужбі посольства США в Києві.

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Літаки НАТО піднімуться в небо над Києвом у День Незалежності

У параді на День Незалежності України візьме участь бойова та транспортна авіація Повітряних сил ЗСУ та підрозділів МВС. Ба більше, від країн Північноатлантичного альянсу в складі повітряної оборони в небо піднімуться:

британські винищувачі Eurofighter Typhoon;

літаки Boeing KC-135 Stratotanker та Boeing P-8 Poseidon;

польські багатоцільові винищувачі F-16;

словацькі гелікоптери UH60 Black Hawk та транспортні літаки C-27 Spartan.

До речі, Володимир Зеленський заявив, що 24 серпня Україна має показати усі свої військово-технічні досягнення.

Зверніть увагу! Під час ювілейного параду до 30 річниці незалежності України Хрещатиком проїде понад 400 одиниць озброєння та військової техніки, з яких більше ніж 300 – від Збройних Сил України. Це перший парад із залученням такої великої кількості техніки.

Коротко про святкування Дня Незалежності