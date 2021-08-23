Проліт авіації запланований на 12 годину 24 серпня. Про це виданню повідомили у пресслужбі посольства США в Києві.
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Літаки НАТО піднімуться в небо над Києвом у День Незалежності
У параді на День Незалежності України візьме участь бойова та транспортна авіація Повітряних сил ЗСУ та підрозділів МВС. Ба більше, від країн Північноатлантичного альянсу в складі повітряної оборони в небо піднімуться:
- британські винищувачі Eurofighter Typhoon;
- літаки Boeing KC-135 Stratotanker та Boeing P-8 Poseidon;
- польські багатоцільові винищувачі F-16;
- словацькі гелікоптери UH60 Black Hawk та транспортні літаки C-27 Spartan.
До речі, Володимир Зеленський заявив, що 24 серпня Україна має показати усі свої військово-технічні досягнення.
Коротко про святкування Дня Незалежності
- 24 серпня 2021 року Україна відзначатиме 30 річницю Незалежності.
- Президент запевнив, що вперше заплановані заходи за участі всіх сил сектору безпеки й оборони України та країн-партнерів – військові готові захистити Україну на суші, на воді та в повітрі.
- У цей день буде концерт та парад військ на Хрещатику та Майдані Незалежності, урочисте проходження катерів Дніпром у річковому порті та Трухановому острові, а також проліт авіації.
- Також планують Марш захисників України 2021, фестиваль "Ветеранфест" у парку "Володимирська гірка", концерт на НСК "Олімпійському" та інші.