Командувач Об'єднаних сил союзників НАТО в Неаполі, командувач ВМС США у Європі та Африці адмірал Роберт Берк записав привітальний відеоролик для українців. За його словами, Україна є цінним партнером Альянсу, який надає політичну та практичну підтримку українському оборонному сектору.

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"Україна продовжує протистояти прямим загрозам її суверенітету і територіальній цілісності та може покладатися на повну солідарність НАТО", – наголосив Берк.

НАТО підтримує Україну

За словами командувача, чимало країн Альянсу мають двосторонні зв'язки з Україною, зокрема США. Із моменту окупації Криму, НАТО оголосило про присутність у Чорному морі.

"Вона включає більше тренувань і навчань, більше візитів та розширений обмін інформацією", – пояснив Берк.



Україна та країни НАТО провели військові навчання у Чорному морі / Фото ДПСУ

Одним із елементів спільних навчань став проведений у липні 2021 року спільний захід – навчання "Сі Бриз-2021". Участь у ньому взяли військові України, США та ще 30 країн. Загалом залучили понад 5 тисяч військовослужбовців, 32 кораблі та 40 літаків.

НАТО підтримує суверенітет України, її територіальну цілісність і важливі внутрішні реформи, які сприяють зміцненню її безпеки,

– додав Берк.

Він зазначив, що українці у всьому світі добре знають ціну свободи. Командувач НАТО висловив сподівання на щасливе майбутнє України разом з Альянсом.

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Текст публікації Міністерства закордонних справ України:

"Командувач Об'єднаних сил союзників НАТО в Неаполі, командувач ВМС США у Європі та Африці адмірал Роберт Берк вітає Україну з 30 річницею Незалежності! "Сьогодні Україна продовжує протистояти прямим загрозам її суверенітету і територіальній цілісності та може покладатися на повну солідарність НАТО. Україна – цінний партнер НАТО. НАТО підтримує суверенітет України, її територіальну цілісність і важливі внутрішні реформи, які сприяють зміцненню її безпеки. У цей день бажаємо щасливої 30-ї річниці Незалежності. Ми в НАТО сподіваємося на щасливе майбутнє разом із Україною".