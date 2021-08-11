Наразі встановлено особу, причетну до втрати секретних документів міністерства оборони Великої Британії щодо проходження Defender – це Енгус Лепслі. Його мали призначити послом Британії при НАТО, проте навряд чи це тепер можливо. Внутрішнє розслідування не підтвердило ознак шпіонажу. На час інциденту Лепслі був у відрядженні. Високопосадовець нині повернувся до роботи в міністерстві закордонних справ, Співдружності та розвитку у ролі директора із генеральної стратегії та міжнародних зв'язків. Як НАТО відповідає на загрози – розбиралися експерти від Атлантичної ради. Детальніше про есмінець "Дефендер" у водах Криму: що означає провокація росіян проти британського есмінця

Росія прагне домінувати в Чорноморському регіоні / Фото Diplomat Magazine

Виклик для США

Заступниця директора Ініціативи трансатлантичної безпеки Атлантичної Ради Ліа Шойнеманн заявила, що безпека в Чорному морі належить до основних викликів перед США та його союзниками в Європі.

Аналітикиня Ліа Шойнеманн / Фото Atlantic Council

За словами Шойнеманн, Росія використовує невійськові методи (дезінформація, енергетична експансія) задля руйнування трансатлантичної єдності. У відповідь на це через військове співробітництво, наприклад навчання Sea Breeze-2021, НАТО показує свою підтримку Україні та Грузії.

Чорноморський регіон Охоплює такі країни НАТО як Румунія, Болгарія та Туреччина. Також регіональними гравцями є країни-жертви російської агресії – Грузія та Україна, в яких триває процес євроатлантичної інтеграції. Своїми діями на Чорному морі Росія прагне показати, хто в регіоні є головним.

Дивіться відеорепортаж про навчання Sea Breeze-2021:

Аналітик Харлан Улльман стверджує, що Чорне море є одвічною стратегічною метою російської зовнішньої політики. І це при тому, що Росія має застарілий флот. А в Заходу, зокрема НАТО відсутня цілісна стратегія щодо своїх південних флангів.

Для покращення ситуації, необхідно:

економічно посилити румунський порт Констанца;

надавати політичну підтримку країнам Чорноморського регіону;

переглянути конвенцію Монтре, яка може стати Мінськом-3.

В чому значення конвенції Монтре Конвенція Монтре 1936 року – міжнародний документ, що надав юридичне право Туреччині контролювати протоки Боспор і Дарданелли. Документ підтвердив право на вільне пересування протоками в мирний час та обмежив проходження військових кораблів країн, які не є чорноморськими. Це стримало вплив СРСР на Середземномор'я під час "холодної війни", але й стало предметом суперечок щодо безпеки проходження кораблів. Неодноразово лунали заклики щодо перегляду конвенції, однак турецька сторона відмовляється унормувати цей документ з Конвенцією ООН з морського права 1994 року.

ЧФ та нові небезпеки

Розглядаючи зовнішню політику Туреччини, Касапоглу, своєю чергою, наголосив на тому, що російсько-турецькі відносини сповнені суперечностей. Так, Анкара свого часу збила російський літак поблизу сирійського кордону. Надаючи військово-політичну підтримку в протидії Вірменії та Росії, Туреччина сприяла дерадянізації Азербайджану. І це ніяк не заважає налагодженню економічної співпраці між Анкарою та Москвою.

Більше не існує середземноморської ескадри радянської імперії. Але натомість існує Чорноморський флот Росії, який чи не вперше за всю історію може проєктувати свій вплив через Чорне на Середземне море. Це найбільше турбує турецьких стратегів,

– зазначив Касапоглу.

Через це Туреччина прагне мати більше американської присутності на Чорному морі.

Відносно перегляду конвенції Монтре, яку турецька влада вважає найбільшим зовнішньополітичним досягненням, Касапоглу припускає, що Анкарі це просто не вигідно. Натомість Туреччина постійно наголошує, що не використовує можливості власного флоту на повну. Цей же аргумент працює, коли пропонують збільшити присутність НАТО в Чорному флоті, коли там вже присутній турецький.

Турецький аналітик Кан Касапоглу / Фото Antalya Diplomacy Forum

Грузинський високопосадовець Лаша Дарсалія натомість стверджує, що лише Москва зацікавлена в ескалації ситуації на Південному Кавказі. Це при тому, що Росія постійно наголошує на своїй ролі держави-посередника та миротворця. Востаннє ми це бачили в Нагорному Карабасі минулого року. Єдиний вихід з цієї ситуації, на думку Дарсалії, є вступ Грузії до НАТО.

Детальніше про співпрацю НАТО у відео:

Москва на всіх фронтах

Представник Пентагону Алтон Буланд підтвердив ключове значення безпеки на Чорному морі для національної стратегії США. Увага до цього регіону посилилася внаслідок російської збройної агресії на Сході України та активізацією військової присутності Москви у Північній Африці.

Буланд виділив три ключові моменти в Чорноморському регіоні. А саме:

політика Північноатлантичного альянсу, яка спрямована на підтримання безпеки в регіоні;

надання військової допомоги Україні та Грузії через спільні тренування;

регіональні спроби стабілізації ситуації, зокрема спільна авіарозвідка Румунії та Болгарії.

Алтон Буланд з американською амбасадоркою в Болгарії Герро Мустафою / Фото U.S Embassy in Bulgaria

Румунська дипломатка Іріна Зідару, знаходячись в 15 милях від авіабази імені Михаїла Коґельничану наголосила, що анексія та подальша мілітаризація Криму істотним чином вплинули на свободу мореплавства у Чорному морі. Нагадаймо, що авіабаза імені Михаїла Коґельничану поблизу порту Констанца є опорним пунктом НАТО.

Росія продовжує застосовувати гібридну тактику. Через це, необхідно посилити співпрацю між союзниками по НАТО,

– заявила Зідару.

Дивіться відео 24 каналу:

Болгарська амбасадорка Олена Поптодорова в своєму виступі заявила, що нині в Болгарії нема консенсусу щодо російської загрози – в тому числі енергетичної. Нагадаймо, що Болгарія бере участь в проєкті Балканський потік, який є відгалуженням Турецького. І через який російський газ з південного боку потрапляє до ЄС в обхід України.

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Попри це, Поптодорова нагадала, що нині триває модернізація болгарської армії, яка робить значний внесок у зміцнення позицій південного флангу НАТО.

Росія досить легко перетворила Чорне море на власне озеро. І НАТО тривалий час сприймало це як даність. Зараз досить важко збалансувати ситуацію,

– додала вона.

На думку амбасадорки, Росія вміло використовує положення конвенції Монтре на власну користь. І багато що залежить від конкретних дій НАТО в цьому напрямку – як стримати російські геополітичні апетити.

Якраз для цього й необхідно залучити весь флот, наявний в країн-членів Альянсу та краща координація дій з Грузією та Україною. Колишній болгарський прем'єр Бойко Борісов, відомий своєю проросійською політикою, бачив Чорне море виключно як туристичне місце, а не регіон співпраці країн НАТО, нагадала Поптодорова.

Експосол Болгарії в США Олена Поптодорова / Фото The Times of Israel

Аналізуючи дискусію щодо посилення безпеки на Чорному морі без участі представника України, треба розуміти декілька речей. Лише в тісному партнерстві з країнами НАТО можна подолати та стримати російську гібридну агресію. За умов того, що в України відсутній дієвий флот, який міг би ефективно протидіяти російським загарбницьким планам, військова допомога від Заходу є стратегічною для існування української державності.