Командующий Объединенных сил союзников НАТО в Неаполе, командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк записал приветственный видеоролик для украинцев. По его словам, Украина является ценным партнером Альянса, который оказывает политическую и практическую поддержку украинскому оборонному сектору.

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"Украина продолжает противостоять прямым угрозам ее суверенитета и территориальной целостности и может полагаться на полную солидарность НАТО", – подчеркнул Берк.

НАТО поддерживает Украину

По словам командующего, многие страны Альянса имеют двусторонние связи с Украиной, в частности США. С момента оккупации Крыма, НАТО объявило о присутствии в Черном море.

"Она включает больше тренировок и учений, больше визитов и расширенный обмен информацией", – пояснил Берк.



Украина и страны НАТО провели военные учения в Черном море / Фото ГПСУ

Одним из элементов совместных учений стало проведенное в июле 2021 года совместное мероприятие – учения "Си Бриз-2021". Участие в нем приняли военные Украины, США и еще 30 стран. В общем привлекли более 5000 военнослужащих, 32 корабля и 40 самолетов.

НАТО поддерживает суверенитет Украины, ее территориальную целостность и важные внутренние реформы, которые способствуют укреплению ее безопасности,

– добавил Берк.

Он отметил, что украинцы во всем мире хорошо знают цену свободы. Командующий НАТО выразил надежду на счастливое будущее Украины вместе с Альянсом.

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Президент США Джо Байден заявил, что поддерживает вступление Украины в Альянс.

В Киеве 23 августа состоится саммит Крымской платформы. Участие в событии подтвердили все 30 стран НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что отсутствие коррупции не может стать ключевым критерием в вопросе вступления Украины в НАТО. Однако, по его словам, в Украине построили мощную антикоррупционную инфраструктуру.

Текст публикации Министерства иностранных дел Украины

"Командующий Объединенных сил союзников НАТО в Неаполе, командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк поздравляет Украину с 30 годовщиной Независимости!" Сегодня Украина продолжает противостоять прямым угрозам ее суверенитета и территориальной целостности и может полагаться на полную солидарность НАТО. Украина – ценный партнер НАТО. НАТО поддерживает суверенитет Украины, ее территориальную целостность и важные внутренние реформы, которые способствуют укреплению ее безопасности. В этот день желаем счастливой 30-й годовщины Независимости. Мы в НАТО надеемся на счастливое будущее вместе с Украиной".