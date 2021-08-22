Про це глава держави розповів в інтерв'ю, яке дав разом із дружиною Оленою одному з українських телеканалів.

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Зеленський пишається збільшенням бюджету для військових

2021 рік президент назвав дуже важливим і вважає, що Україні потрібно показати свій рівень. Зеленський пишається збільшенням бюджету для військових.

Я хотів би, щоб на 30-річчя нашої Незалежності, а я буду говорити вже – відновлення нашої незалежності, ми повинні показати всі наші досягнення та парад. Ми покажемо нові танки, ми покажемо наші літаки, гелікоптери,

– розповів Зеленський.

Також на параді продемонструють зміни у технічному складі МВС. Мовиться не лише про поліцейських, а й про прикордонників, співробітників ДСНС. Президент наголосив, що люди повинні бачити, на що держава витрачає гроші.

Україна масштабно відзначить День Незалежності

Зазначимо, що Україна масштабно відзначить 30-річчя Незалежності. Запланований великий військовий парад у Києві. Залучать також авіацію та водний транспорт. Ввечері відбудеться великий святковий концерт.

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А напередодні – 23 серпня – відбудеться перший саміт Кримської платформи, де обговорюватимуть питання деокупації Криму. Також у Києві – перший Саміт перших леді та джентельменів, який ініціювала Олена Зеленська.