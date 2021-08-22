Об этом глава государства рассказал в интервью, которое дал вместе с женой Еленой одному из украинских телеканалов.

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Зеленский гордится увеличением бюджета для военных

2021 год президент назвал очень важным и считает, что Украине нужно показать свой уровень. Зеленский гордится увеличением бюджета для военных.

Я хотел бы, чтобы на 30-летие нашей Независимости, а я буду говорить уже – восстановление нашей независимости, мы должны показать все наши достижения и парад. Мы покажем новые танки, мы покажем наши самолеты, вертолеты,

– рассказал Зеленский.

Также на параде продемонстрируют изменения в техническом составе МВД. Говорится не только о полицейских, но и о пограничниках, сотрудниках ГСЧС. Президент подчеркнул, что люди должны видеть, на что государство тратит деньги.

Украина масштабно отметит День Независимости

Отметим, что Украина масштабно отметит 30-летие Независимости. Планируется большой военный парад в Киеве. Привлекут также авиацию и водный транспорт. Вечером состоится большой праздничный концерт.

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А накануне – 23 августа – состоится первый саммит Крымской платформы, где будут обсуждаться вопросы деоккупации Крыма. Также в Киеве – первый Саммит первых леди и джентльменов, который инициировала Елена Зеленская.