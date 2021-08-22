Усиленная работа на День Независимости

Спасатели усиленно будут контролировать техногенную и пожарную безопасности в пределах зон ответственности. Особое внимание уделят тем местам, где будет скопление людей, а также аэропортам "Киев" и "Борисполь".

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В период проведения в стране мероприятий по случаю 30-й годовщины Независимости Украины и Дню флага, с 9 часов 21 августа до 9 часов 25 августа, подразделения ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы,

– заявили в ведомстве.

Также организовали межведомственное взаимодействие и проводят работы для предупреждения пожаров и чрезвычайных ситуаций. Спасатели проверяют, соблюдает ли пожарную безопасность персонал на объектах, которые будут привлечены к проведению мероприятий.

Сколько спасателей на дежурстве

Всего на территории Украины на дежурстве находится около 8600 спасателей и 2800 единиц техники ГСЧС. На объектах, где будут проводить массовые мероприятия, – 700 спасателей и 110 единиц техники.

ГСЧС. На объектах, где будут проводить массовые мероприятия, – 700 спасателей и 110 единиц техники. Кроме того, дежурят 9 воздушных судов , из них 1 самолет и 2 вертолета в аэропорту "Киев".

, из них 1 самолет и 2 вертолета в аэропорту "Киев". В готовности находятся 28 пиротехнических расчетов.

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