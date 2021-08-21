В параде также будет участвовать военная техника Великобритании. И даже играть их армейский оркестр.

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Военные из Британии примут участие в праздновании 30 годовщины Независимости Украины

Британские военные прибыли в Украину, чтобы засвидетельствовать поддержку и дружбу между нашими странами как на земле, так и в небе,

– говорится в сообщении.

На параде в День Независимости от Великобритании:

будут маршировать военные кавалерийского полка The Royal Lancers;

виртуозно будет играть армейский оркестр BAB Colchester;

над Киевом пролетят истребители Typhoon Королевских ВВС.

Кстати, в посольстве рассказали, что армейский оркестр будет выступать в 16 часов 23 августа в Киеве на концерте вместе с президентским и другими военными оркестрами.

Обратите внимание! 23 августа будут отмечать День Государственного Флага Украины. В этот день запланировали поднятие Государственного флага Украины на территории музея истории Украины во Второй мировой войне, показ современных видов вооружения на Михайловской площади и Владимирском проезде, торжественные мероприятия и концерты возле районных администраций Киева.

Коротко о масштабном параде на День Независимости