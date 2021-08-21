У параді також братиме участь військова техніка Британії. Та навіть гратиме їхній армійський оркестр.

До теми "Путін – х**ло": військові на репетиції параду знову згадали агресора

Військові з Британії візьмуть участь в святкуванні 30 річниці Незалежності України

Британські військові прибули в Україну, аби засвідчити підтримку та дружбу між нашими країнами як на землі, так і в небі,

– мовиться у повідомленні.

На параді у День Незалежності від Британії:

маршируватимуть військові кавалерійського полку The Royal Lancers;

віртуозно гратиме армійський оркестр BAB Colchester;

над Києвом пролелять винищувачів Typhoon Королівських ВПС.

До речі, у посольстві розповіли, що армійський оркестр виступатиме на 16 годину 23 серпня у Києві на концерті разом з президентським та іншими військовими оркестрами.

Зверніть увагу! 23 серпня відзначатимуть День Державного Прапора України. У цей день запланували підняття Державного прапора України на території музею історії України у Другій світовій війні, показ сучасних видів озброєння на Михайлівській площі та Володимирському проїзді, урочисті заходи та концерти біля районних адміністрацій Києва.

Коротко про масштабний парад на День Незалежності