"Мрія" пролетить над Хрещатиком. Літак-гігант буде останнім у колоні з військових вертольотів, винищувачів та бомбардувальників та військово-транспортних суден.

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Участь у параді, окрім Ан-225, візьмуть також Мі-8, Мі-14, Мі-24, Су-27, МіГ-29, Іл-76 та ціла "родина Ан" – Ан-70, Ан-26, Ан-72, Ан-32П.

Дивіться відео з репетиції параду / Відео Укроборонпрому:

Головне про "Мрію"

Ан-225 може перевозити надважкий вантаж як всередині фюзеляжу, так і на зовнішній підвісці.

Літак створювався для перевезення корабля багаторазового використання "Буран" і частин ракети-носія "Енергія".

Планували, що Ан-225 використовуватимуть і як літальний космодром багаторазової авіаційно-космічної транспортної системи (МАКС), в якій літак є першим ступенем.

22 березня 1989 року "Мрія" з вантажем 156,3 тонни піднялася в повітря і за 3 години 45 хвилин польоту встановила 110 світових рекордів за швидкістю, висотою польоту та вантажопідйомністю.

Вже 11 вересня 2001 року "Мрія" встановила 124 світових і 214 національних рекордів.

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