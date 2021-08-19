"Мрия" пролетит над Крещатиком. Самолет-гигант будет последним в колонне из военных вертолетов, истребителей и бомбардировщиков и военно-транспортных судов.

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Участие в параде, кроме Ан-225, примут также Ми-8, Ми-14, Ми-24, Су-27, Миг-29, Ил-76 и целая "семья Ан" – Ан-70, Ан-26, Ан-72, Ан-32П.

Смотрите видео с репетиции парада / Видео Укроборонпрома:

Главное о "Мрии"

Ан-225 может перевозить сверхтяжелый груз как внутри фюзеляжа, так и на внешней подвеске.

Самолет создавался для перевозки корабля многоразового использования "Буран" и частей ракеты-носителя "Энергия".

Планировали, что Ан-225 будут использовать и как летательный космодром многоразовой авиационно-космической транспортной системы (МАКС), в которой самолет является первой ступенью.

22 марта 1989 года "Мрия" с грузом 156,3 тонны поднялась в воздух и за 3 часа 45 минут полета установил 110 мировых рекордов по скорости, высоте полета и грузоподъемности.

Уже 11 сентября 2001 года "Мрия" установила 124 мировых и 214 национальных рекордов.

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