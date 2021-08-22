Посилена робота на День Незалежності
Рятувальники посилено контролюватимуть техногенну та пожежну безпеки у межах зон відповідальності. Особливу увагу приділять тим місцям, де буде скупчення людей, а також аеропортам "Київ" та "Бориспіль".
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У період проведення в країні заходів з нагоди 30-ї річниці Незалежності України та Дня прапора, з 9 години 21 серпня до 9 години 25 серпня, підрозділи ДСНС перейшли на посилений режим несення служби,
– заявили у відомстві.
Також організували міжвідомчу взаємодію та проводять роботи для попередження пожеж і надзвичайних ситуацій. Рятувальники перевіряють, чи дотримується пожежної безпеки персонал на об’єктах, що будуть залучені до проведення заходів.
Скільки рятувальників на чергуванні
- Всього на території України на чергуванні перебуває близько 8600 рятувальників та 2800 одиниць техніки ДСНС. На об'єктах, де проводитимуть масові заходи, – 700 рятувальників і 110 одиниць техніки.
- Крім того, чергують 9 повітряних суден, з них 1 літак і 2 гелікоптери в аеропорті "Київ".
- У готовності перебувають 28 піротехнічних розрахунків.
Як Україна святкуватиме річницю Незалежності
- 23 серпня у Києві відбудеться перший саміт Кримської платформи, на який приїдуть делегати з 40 країн світу.
- 24 серпня Хрещатиком пройде військовий парад, до якого залучать також авіацію. Крім того, заплановане проходження катерів по Дніпрі.
- Увечері на НСК "Олімпійський" відбудеться святковий концерт.