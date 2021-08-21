Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в Украине его грузинского коллегу ждет насыщенная программа во Львове и Киеве. В частности, обсуждение ряда важных вопросов.

Заметьте Министр энергетики США прибудет на саммит Крымской платформы: реакция МИД Украины

Работаем вместе для нашего общего евроатлантического будущего,

– подчеркнул Шмыгаль.

Кроме того, премьер-министр Шмыгаль подчеркнул, что Украина будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. Также украинская сторона благодарна за аналогичную поддержку со стороны Грузии.

Гарибашвили присоединится к обсуждению таких вопросов

Безопасности;

торгово-экономических;

энергетических;

туристических.

Крымская платформа: последние новости

По состоянию на 21 августа свое участие в Крымской платформе подтвердили все 30 стран НАТО. Последним свое участие подтвердила Албания.

Еще 19 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что основательницами Крымской платформы станут сразу 45 стран.

Из-за давления России одна страна внезапно отказалась от участия в Крымской платформе.

Саммит платформы состоится 23 августа. Он будет состоять из 4 тематических панелей.

Заметьте! За считанные до саммита дни Россия ввела санкции против Дмитрия Кулебы и секретаря СНБО Алексея Данилова.