Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в Украине его грузинского коллегу ждет насыщенная программа во Львове и Киеве. В частности, обсуждение ряда важных вопросов.
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Работаем вместе для нашего общего евроатлантического будущего,
– подчеркнул Шмыгаль.
Кроме того, премьер-министр Шмыгаль подчеркнул, что Украина будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. Также украинская сторона благодарна за аналогичную поддержку со стороны Грузии.
Гарибашвили присоединится к обсуждению таких вопросов
- Безопасности;
- торгово-экономических;
- энергетических;
- туристических.
Крымская платформа: последние новости
- По состоянию на 21 августа свое участие в Крымской платформе подтвердили все 30 стран НАТО. Последним свое участие подтвердила Албания.
- Еще 19 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что основательницами Крымской платформы станут сразу 45 стран.
- Из-за давления России одна страна внезапно отказалась от участия в Крымской платформе.
- Саммит платформы состоится 23 августа. Он будет состоять из 4 тематических панелей.