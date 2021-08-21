Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що в Україні його грузинського колегу чекає насичена програма у Львові та Києві. Зокрема, обговорення низки важливих питань.

Зауважте Міністерка енергетики США прибуде на саміт Кримської платформи: реакція МЗС України

Працюємо разом для нашого спільного євроатлантичного майбутнього,

– наголосив Шмигаль.

Окрім того, прем'єр-міністр Шмигаль наголосив, що Україна підтримуватиме суверенітет і територіальну цілісність Грузії у межах її міжнародно визнаних кордонів. Також українська сторона вдячна за аналогічну підтримку з боку Грузії.

Гарібашвілі долучиться до обговорення таких питань

Безпекових;

торговельно-економічних;

енергетичних;

туристичних.

Кримська платформа: останні новини

Станом на 21 серпня свою участь у Кримській платформі підтвердили усі 30 країн НАТО. Останньою свою участь підтвердила Албанія.

Ще 19 серпня глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що засновницями Кримської платформи стануть відразу 45 країн.

Через тиск Росії одна країна раптово відмовилася від участі у Кримській платформі.

Саміт платформи відбудеться 23 серпня. Він складатиметься з 4 тематичних панелей.

Зауважте! За лічені дні до саміту Росія ввела санкції проти Дмитра Кулеби та секретаря РНБО Олексія Данілова.