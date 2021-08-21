Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що в Україні його грузинського колегу чекає насичена програма у Львові та Києві. Зокрема, обговорення низки важливих питань.
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Працюємо разом для нашого спільного євроатлантичного майбутнього,
– наголосив Шмигаль.
Окрім того, прем'єр-міністр Шмигаль наголосив, що Україна підтримуватиме суверенітет і територіальну цілісність Грузії у межах її міжнародно визнаних кордонів. Також українська сторона вдячна за аналогічну підтримку з боку Грузії.
Гарібашвілі долучиться до обговорення таких питань
- Безпекових;
- торговельно-економічних;
- енергетичних;
- туристичних.
Кримська платформа: останні новини
- Станом на 21 серпня свою участь у Кримській платформі підтвердили усі 30 країн НАТО. Останньою свою участь підтвердила Албанія.
- Ще 19 серпня глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що засновницями Кримської платформи стануть відразу 45 країн.
- Через тиск Росії одна країна раптово відмовилася від участі у Кримській платформі.
- Саміт платформи відбудеться 23 серпня. Він складатиметься з 4 тематичних панелей.