Про деталі першого в історїі саміту також розповів глава МЗС Дмитро Кулеба. Метою заходу назвали створення міжнародної діалогової платформи. Це дозволить вирішувати гуманітарні проблеми по всьому світу.

Раніше Зеленська проведе в Києві саміт перших леді та джентльменів перед Днем Незалежності

На саміті говоритимуть про виклики у новій реальності

На думку Зеленської, потрібно поговорити про виклики та можливості в новій реальності, коли старі методи вже не працюють.

Перші леді та джентльмени не мають політичної влади, але можуть привертати увагу до актуальних гуманітарних питань на найвищому рівні. Досі не існувало жодного міжнародного майданчика, на якому ми могли б комунікувати на регулярній основі, обмінюючись досвідом своїх країн,

– пояснила Олена Зеленська.

Перша леді планує, що такі заходи проводитимуть щороку. Таким чином Україна задає новий тренд для всього світу.

Цікаво! На саміті виступить афганська режисерка Сахра Карімі. Її та родину евакуювали з Кабула до Києва. Ще одним спеціальним гостем заходу буде Ніколас Талеб – американський публіцист, економіст, автор низки бестселерів.

.До теми Багато людей в Афганістані мали "Талібан" всередині, але прикидалися іншими, – Карімі

У заході візьмуть участь близько 20 гостей

Загалом у заході візьмуть участь 20 учасників – дружин та чоловіків лідерів держави. Зокрема, у Києві очікують на гостей з Бразилії, Ізраїлю, Латвії, Лівану, Литви, Німеччини, Сербії, Коста-Рики, а також на представників Європейської ради, ВООЗ та ООН Жінки.

Хто виступатиме з українських спікерів

Зоя Литвин – громадська діячка, голова громадської спілки "Освіторія", засновниця Новопечерської школи та премії для вчителів-новаторів Global Teacher Prize Ukraine;

Яна Панфілова – СЕО Teenergizer;

Катерина Левченко – урядова уповноважена з питань гендерної політики

Віктор Ляшко – міністр охорони здоров'я України.

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