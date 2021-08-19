За словами мисткині, проблема у тому, що чоловіки звикли так думати та поводитися з жінками. Багато афганців переконані: жінка має носити хіджаб, сидіти вдома, не ходити на роботу і не розмовляти з іншими чоловіками.

Зауважте Афганістан молився, щоб Байден виграв вибори і не виводив війська, – Карімі

Таких людей, особливо чоловіків, дуже багато в Афганістані. Фактично вони постійно мали "Талібан" всередині, просто надягали краватку, піджак і йшли на роботу, прикидаючись іншими,

– наголосила Карімі.

Режисерка наголосила, що таких людей у її країні – приблизно 50%.

Однак є й противники "Талібану"

За словами Карімі, є й інші люди – противники талібану. Найбільше серед них – молоді. Наразі в Афганістані усе дуже хаотично, люди не розуміють, що відбувається.

Тим часом таліби намагаються грати роль, щоб їх визнали у світі. Вони надягають маску та контролюють свою поведінку.

Карімі наголосила: "це затишшя перед бурею, ми не знаємо, що трапиться, якщо вони таки дістануть міжнародне визнання".

Карімі про визнання талібів

Мисткиня також заявила: якщо світ визнає владу "Талібану", Афганістану настане кінець.

Водночас жінка вже втратила віру у світову спільноту. За словами Карімі, якщо з її країни вже зібралися вивести війська, потрібно було робити це тихіше.

Захід допоміг відбудувати Афганістан, однак не цінував власних зусиль на цих землях.